Putin destaca laços com Irã e ressalta "visão semelhante" em reunião com presidente do país

Em um encontro cercado de expectativa por envolver dois atores que lideram a oposição ao Ocidente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou ao presidente do Irã, Masud Pezeshkian, que as relações internacionais com a nação persa são uma prioridade. Putin ressaltou ainda que os dois países compartilham visões semelhantes sobre o cenário internacional.

“Trabalhamos ativamente juntos no cenário internacional, e a nossa avaliação dos acontecimentos mundiais é muitas vezes muito próxima”, disse Putin a Pezeshkian em um breve discurso transmitido pela TV estatal russa. “As relações com o Irã são uma prioridade para nós e estão se desenvolvendo com sucesso.”

Encontro estratégico no Turcomenistão

Os presidentes não alinhados ao Ocidente conversaram por cerca de uma hora nesta sexta-feira, em um encontro à margem de um fórum regional realizado em Ashgabat, no Turcomenistão. Foi o primeiro encontro presencial entre os dois líderes desde a eleição de Pezeshkian, em julho.

O encontro ocorre em um momento em que os dois países enfrentam situações geopolíticas delicadas. Moscou ainda trava sua guerra com a Ucrânia, que se aproxima de seu terceiro ano, recebendo o auxílio da indústria bélica iraniana, de quem importa drones Shahed e mísseis de curto-alcance, segundo a comunidade internacional.

Crise no Oriente Médio e apoio mútuo

Teerã, por sua vez, vive a expectativa de um ataque israelense contra seu território, após disparar uma salva de mísseis contra o Estado judeu, em decorrência de desdobramentos da guerra em Gaza e no Líbano. O Irã é o principal articulador do Eixo da Resistência, uma aliança informal de movimentos que questionam a existência de Israel e a influência do Ocidente no Oriente Médio. Autoridades de Israel deixaram claro que estão combatendo os interesses iranianos na região.

Em seu discurso, Pezeshkian também enfatizou a crescente proximidade com Moscou, alinhando seu discurso ao de Putin. “Nossas posições no cenário internacional são semelhantes”, disse Pezeshkian, segundo tradução oficial transmitida pela televisão russa.

Reunião e perspectivas futuras

Os líderes internacionais devem se encontrar novamente na cúpula dos Brics, que acontece na cidade russa de Kazan, entre 22 e 24 de outubro. O Irã foi admitido no grupo, que tem no Brasil um de seus fundadores, durante uma reunião na África do Sul no ano passado.

A reunião entre Putin e Pezeshkian foi anunciada pela Presidência e pela diplomacia russa na quinta-feira, como uma "conversa séria" e um sinal de aproximação entre Moscou e Teerã. Em um comunicado divulgado pela agência russa Tass, o Ministério das Relações Exteriores russo apontou a reunião como indicativo de que a relação entre os países havia chegado a um "nível recorde".

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que a situação do Oriente Médio também estaria em pauta, mas que o principal objeto de discussão seriam as relações bilaterais entre os países.