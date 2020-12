Putin decide receber vacina Sputnik V contra o coronavírus

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, receberá a vacina Sputnik V contra o coronavírus, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a um canal de TV estatal russo neste domingo.

“Ele disse que será vacinado, tomou esta decisão e está esperando até que todas as formalidades sejam concluídas”, disse o porta-voz ao canal Rossiya 1.

A Rússia lançou um programa de vacinação voluntária com a vacina russa Sputnik V no início de dezembro, começando com os grupos mais vulneráveis ​​em Moscou.

Pessoas com mais de 60 anos podem começar a se inscrever para vacinas na segunda-feira, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, em seu site no domingo, um dia depois que o Ministério da Saúde russo disse que a vacina foi aprovada para uso por idosos após um teste separado.

Putin, de 68 anos, disse antes que a vacina russa era eficaz e segura e que ele não via razão para não ser vacinado, pois estava esperando até que ela estivesse disponível.

Desde o início do surto do coronavírus na Rússia, Putin tem trabalhado principalmente remotamente, realizado reuniões via videolink.

Ele disse em agosto que uma de suas filhas havia participado do ensaio clínico da vacina e se sentiu bem depois.