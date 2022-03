Putin cruzou linha vermelha da barbárie, diz premiê britânico

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, acusou nesta quinta-feira a Rússia de cruzar uma linha vermelha da barbárie em sua guerra com a Ucrânia e disse que o Ocidente precisava "apertar o cerco" com sanções para pôr fim ao conflito.

"Vladimir Putin já cruzou a linha vermelha da barbárie", disse Johnson aos repórteres ao chegar em Bruxelas para uma reunião de cúpula sem precedentes entre os membros da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), do G7 e da União Europeia.

Ele disse que mais sanções precisam ser impostas a Moscou.

"É muito importante que trabalhemos juntos para que isto seja feito. Quanto mais duras forem nossas sanções... mais podemos fazer para ajudar a Ucrânia... mais rápido esta coisa pode acabar", disse.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou suas tropas à Ucrânia no que ele chama de "operação militar especial" para desmilitarizar e "desnazificar" a Ucrânia. Moscou nega ter como alvo os civis.