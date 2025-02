O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que as elites europeias acabarão obedecendo e "abanando o rabo" para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma entrevista que será transmitida na noite deste domingo em um programa da emissora de televisão estatal russa.

"Trump, com seu caráter, com sua tenacidade, muito em breve colocará ordem. E tudo isso, você verá, acontecerá muito rapidamente", disse Putin sobre as relações do presidente americano com os políticos europeus ao jornalista russo Pavel Zarubin, que publicou trechos da entrevista em seu canal no Telegram.

O chefe do Kremlin acrescentou que "em breve todos eles (políticos europeus) ficarão do lado do mestre e acabarão abanando o rabo afetuosamente".

Segundo Putin, os europeus lutaram ativamente contra Trump porque, "em termos de mentalidade, gostavam mais do ex-presidente americano Joe Biden".

"Trump tem uma visão diferente do que é bom e do que é ruim, inclusive quando se trata de política de gênero e algumas outras questões", comentou o presidente russo.

Líderes de classe mundial

Além disso, declarou que a Europa teve líderes políticos de classe mundial, incluindo os franceses Charles de Gaulle, François Mitterrand e Jacques Chirac, e os alemães Willy Brandt, Helmut Kohl e Gerhard Schroder, e lamentou que "hoje praticamente não existem pessoas assim".

“Algumas pessoas nem sequer têm formação, não estão no seu devido lugar e se ocupam de questões das quais nunca se ocuparam do ponto de vista dos interesses dos cidadãos dos países europeus”, acrescentou, antes de concluir: “Isto é uma desgraça".