Putin admite que teme uma nova guerra mundial por causa da situação na Ucrânia e no Irã Além da própria guerra que trava na Ucrânia, o presidente russo disse haver 'muito e crescente potencial para conflitos no mundo' e mencionou a guerra entre Israel e Irã, seu aliado

"Estou preocupado. Digo isso sem ironia ou brincadeira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin Existe um grande potencial de conflito que está crescendo (...), o conflito que estamos vivenciando na Ucrânia, o que está acontecendo no Oriente Médio e, claro, estamos muito preocupados com o que está acontecendo em torno das instalações nucleares do Irã", disse