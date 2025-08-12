Bandeira da Colômbia em ilha no rio Amazonas aumenta tensão com Peru; entenda disputa

Em menos de uma semana desde que o presidente colombiano Gustavo Petro acusou o Perude tomar seu território e violar o Protocolo do Rio de Janeiro ao criar o distrito de Santa Rosa de Loreto, as tensões ao longo da tríplice fronteira amazônica aumentaram. Primeiro, nesta quinta-feira, 7, com um avião militar de Bogotá sobrevoando a ilha peruana de Chinería, e agora com o hasteamento de uma bandeira colombiana.

Foi Iván Yovera, ex-prefeito da cidade de Santa Rosa, quem notificou as autoridades sobre esta incursão.

"Eram por volta das 7h30 quando uma amiga me mandou uma mensagem dizendo que estavam hasteando uma bandeira colombiana na parte sul da ilha [Chinería]. Ela me mandou uma foto e disse: 'Olha, estão hasteando uma bandeira'. Avisei as autoridades imediatamente", contou ao El Comercio.

A reação das autoridades peruanas e a preocupação local

Ele também relatou que transportadores fluviais na área avistaram três barqueiros colombianos, onde se acredita que estejam os responsáveis pelo içamento ilegal.

"O presidente da associação de transportadores fluviais da cidade me ligou para dizer que pelo menos 10 ou 15 colombianos estavam em três lanchas e abordou um deles para reclamar", disse ele.

Yovera lamentou que a Marinha e a Polícia Nacional não tenham reagido rapidamente e chegado ao local 30 minutos após sua ligação.

"Se tivessem respondido imediatamente, teriam conseguido prender os responsáveis [...] Isso é uma provocação. Não saberia dizer se eram militares colombianos ou civis", acrescentou.

A situação de tensão em Santa Rosa de Loreto

Yovera também afirmou que a população do distrito de Santa Rosa de Loreto está ansiosa e profundamente preocupada com o aumento das tensões com a Colômbia. Ele acrescentou que a Ilha Chinería precisa de reforço de efetivo militar e novos planadores, já que os atuais não têm a velocidade necessária para uma intervenção.

"A Marinha deveria patrulhar a ilha, que não é grande, tem apenas 8 quilômetros de extensão, e essa patrulha deveria ser feita dia e noite [...] Nosso pedido é que reforcem a fronteira, que o Exército, a Marinha e a Polícia tenham equipamentos. Esperamos que isso não se agrave e que seja resolvido por meio do diálogo e da via diplomática", acrescentou.

Reação das autoridades locais e o pedido de solução diplomática

A bandeira colombiana foi removida por policiais nacionais e autoridades locais.

O prefeito provincial de Ramón Castilla (Loreto), Julio Kahn Noriega, que, após a promulgação da Lei nº 32.403 (que criou o distrito de Santa Rosa de Loreto), foi encarregado da administração da ilha, alertou que a atitude de Petro vem se intensificando com atos de provocação, o que "está preocupando a população".

Ao RPP Noticias, Kahn Noriega disse que a ilha não é pequena e que a bandeira colombiana foi colocada longe da comunidade.

"Não há população por perto, é uma área despovoada, e eles se aproveitaram disso para fincar esta bandeira ilegalmente. É um ato de provocação. Esperamos que o Itamaraty use meios diplomáticos para resolver [esta questão]", concluiu.