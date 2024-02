Províncias chinesas anunciam planos para impulsionar indústrias emergentes em 2024

No cenário econômico em rápida evolução da China, diversas províncias estão traçando estratégias robustas para fortalecer indústrias emergentes e futuras ao longo do ano de 2024. Em relatórios anuais de trabalho governamental, autoridades regionais revelaram planos concretos para direcionar o desenvolvimento econômico do país nos próximos anos.

Um dos principais focos desses planos é a produção de veículos de energia nova (NEVs), identificados como um dos setores de crescimento mais acelerado na China. Províncias como Beijing, Chongqing e Guangdong estão firmemente empenhadas em aprimorar as cadeias industriais relacionadas aos NEVs, incluindo componentes-chave como motores, baterias, controles eletrônicos e chips veiculares. Além disso, várias outras indústrias emergentes foram destacadas como prioridades, tais como semicondutores, armazenamento de energia de novo tipo, novos materiais e biofabricação. As autoridades provinciais estão determinadas a superar os desafios tecnológicos para explorar novos potenciais de crescimento, concentrando esforços no desenvolvimento de chips de inteligência artificial de alta qualidade, ferramentas de máquinas inteligentes e equipamentos médicos avançados. Além do impulso às novas indústrias, os governos locais também estão comprometidos em modernizar setores tradicionais, promovendo a digitalização e a sustentabilidade ambiental. Esta iniciativa inclui o fomento do know-how digital na indústria manufatureira e a construção de plantas industriais e parques ecológicos com cadeias de suprimentos de baixo carbono.