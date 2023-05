Província de Guangdong lidera ranking de população residente permanente

A província de Guangdong, no sul da China, ocupa o primeiro lugar no ranking com maior população permanente do país, com 126,57 milhões de pessoas. As informações foram divulgadas no Chinanews.com.

Entre as 31 províncias, municipalidades e regiões autônomas que divulgaram sua população residente permanente do ano passado, estão a província de Shandong, no leste da China, que ficou em segundo lugar com 101,63 milhões, seguida pela província de Henan (98,72 milhões) e a província de Jiangsu (85,15 milhões).

Dados do Escritório Nacional de Estatísticas mostram que a população geral da China caiu em 850 mil em relação ao ano anterior, para 1,41 bilhão em 2022, a primeira queda em mais de seis décadas. Apesar disso, 18 regiões de nível provincial ainda registraram crescimento positivo na população residente permanente, segundo o relatório.

Essas regiões são as províncias de Zhejiang, Anhui, Hubei, Jiangxi, Jiangsu, Hainan, Guizhou, Yunnan, Gansu, Sichuan, Shaanxi, Shanxi, Qinghai e Fujian, a região autônoma da Mongólia Interior, a Região Autônoma Hui de Ningxia, a Região Autônoma Zhuang de Guangxi e a municipalidade de Chongqing.

Província de Zhejiang

Em termos de incremento na população residente permanente, a província de Zhejiang, no leste da China, ficou em primeiro lugar.

Dados mostraram que Zhejiang tinha 65,77 milhões de residentes de longo prazo no final de 2022, um aumento de 370 mil em relação ao ano anterior. Durante o mesmo período, nasceram 412 mil bebês, enquanto as mortes foram de 409 mil e o crescimento natural, a diferença entre nascimentos e mortes, foi de apenas 3 mil.

Isso mostra que o aumento da população de Zhejiang é principalmente atribuído a fluxos migratórios, segundo o relatório. A província de Zhejiang tem mantido um desenvolvimento econômico mais forte, incluindo a economia privada, nos últimos anos, atraindo mais pessoas de outras regiões para se estabelecerem nesta região, disse Su Jian, professor da Escola de Economia da Universidade de Pequim.

Graças ao crescimento econômico e a mais oportunidades de emprego, várias regiões do centro e do oeste também viram aumentos na população. Por exemplo, a província de Sichuan teve 83,74 milhões de residentes de longo prazo no final de 2022, com um saldo positivo de 242 mil pessoas.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Takungoao