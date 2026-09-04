Província chinesa responde por 81% da produção nacional de metano de carvão

A província de Shanxi, no norte da China, já acumula mais de 1 trilhão de metros cúbicos em reservas comprovadas de metano de carvão e mantém a liderança nacional nesse recurso. Apenas no primeiro semestre de 2026, a produção local chegou a 7,89 bilhões de metros cúbicos, cerca de 81% do total produzido no país.

O metano de carvão é um tipo de gás natural encontrado em camadas de carvão e composto principalmente por metano. Sua exploração também ajuda a reduzir riscos relacionados ao acúmulo de gás em minas.

Entre 2021 e 2025, Shanxi adicionou 563,838 bilhões de metros cúbicos às suas reservas comprovadas, segundo relatório divulgado pelo Departamento de Recursos Naturais da província.

As principais áreas de exploração estão na Bacia de Qinshui e no leste da Bacia de Ordos. A província também desenvolveu estruturas de transporte, armazenamento e aproveitamento do gás.

Atualmente, Shanxi possui 98 direitos de mineração relacionados ao metano de carvão, cobrindo cerca de 24,1 mil quilômetros quadrados.

Em profundidades inferiores a 2 mil metros, Shanxi possui recursos estimados em aproximadamente 8,31 trilhões de metros cúbicos, volume equivalente a quase um terço dos recursos nacionais de metano de carvão da China.