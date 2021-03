Protestos de grupos islâmicos em Bangladesh deixam ao menos 10 feridos

Dez pessoas ficaram feridas neste domingo em Bangladesh em confrontos entre a polícia e manifestantes islamitas, segundo a imprensa local, que protestavam contra a visita do primeiro-ministro indiano Narendra Modi ao país.

Cinco pessoas morreram na sexta-feira e seis faleceram no sábado, quando a polícia abriu fogo contra os manifestantes em várias cidades do país.

A visita do nacionalista indiano Modi, que chegou na sexta-feira em Dacca, foi recebida com protestos. Ele é acusado de incitar a violência antimuçulmana na Índia que provocou mil mortes no estado de Gujarat em 2002, quando ela era o governador da região.

Os manifestantes são em sua maioria membros do grupo radical islamita Hefazat-e-Islam, que convocou os protestos em todo o país.

Bangladesh celebra o aniversário de 50 anos de sua independência.

O governo destaca os êxitos econômicos do país, ofuscados, segundo os grupos de defesa dos direitos humanos, pelas violações dos direitos.