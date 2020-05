Protestos contra morte de George Floyd se espalham pelo mundo; veja fotos

Protesto em Minneapolis, Estados Unidos, em 30 de maio de 2020, durante uma manifestação para pedir justiça a George Floyd, um homem negro que morreu sob custódia da polícia de Minneapolis. O toque de recolher foi imposto nas principais cidades dos EUA no sábado, à medida que os conflitos por brutalidade policial aumentavam nos Estados Unidos. (Foto por Shay Horse / NurPhoto via Getty Images)

8 /16 Manifestante com cartaz dizendo "quem policia a polícia" durante ato contra a morte de Gerge Floyd. 31 de maio. Ritzau Scanpix/Ida Guldbaek Arentsen via REUTERS (Ritzau Scanpix/Ida Guldbaek Arentsen/Reuters)

Depois de uma noite de protestos em ao menos 30 cidades americanas como resposta à morte de George Floyd, os atos continuam neste domingo, 31, não só nos Estados Unidos, mas em alguns países, como Alemanha, Reino Unido e Dinamarca.

Na Trafalgar Square, no centro de Londres, centenas de pessoas gritavam frases como “eu não consigo respirar” ou “sem justiça, não há paz”. Depois, terminaram o ato do lado de fora da Embaixada dos EUA.

#BLACK_LIVES_MATTER #GeorgeFloydProtests protesters in London’s Trafalgar Square chanting “I can’t breathe” on Sunday pic.twitter.com/EFgtCPHTWQ

Em Berlin, outras centenas também protestaram em frente à embaixada dos EUA, pedindo justiça por George Floyd e com cartazes com dizeres como “pare de nos matar”.

Thousands now chanting “black lives matter” in front of the US Embassy in Berlin #GeorgeFloyd pic.twitter.com/Jh65RKhTLo

— Carl Nasman (@CarlNasman) May 30, 2020