Protesto em Tel Aviv com 60 mil pessoas exige cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza

Cerca de 60 mil manifestantes se reuniram neste sábado na Praça dos Reféns em Tel Aviv para exigir um acordo de cessar-fogo que traga de volta os reféns em Gaza, em um protesto com mais participantes do que o habitual, após as milícias palestinas de Gaza divulgarem vídeos de dois sequestrados mostrando uma extrema magreza.

"A ajuda humanitária que chega a Gaza, destinada a aliviar o sofrimento, também deve chegar a Evyatar, Guy e a todos os outros reféns. Não podemos, não devemos permitir que Hamas disponha da vida e da morte com tamanha barbárie descontrolada", apelou na praça lotada Ilay David, irmão do refém Evyatar David.

O Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos, que reúne as famílias da maioria dos reféns e organiza esses protestos todos os sábados, estimou o número de participantes em cerca de 60 mil.

Ilay denunciou que o Hamas utiliza uma das campanhas "mais horríveis e calculadas imagináveis: um experimento de fome em vida", acusando o grupo de privar seu irmão de comida como uma ferramenta de propaganda.

"Suplicamos ao governo de Israel, ao povo de Israel, a toda nação do mundo e especialmente ao presidente Trump, o presidente dos Estados Unidos: vocês têm o poder. Vocês têm que usar seu poder, todos os meios necessários, para salvar Evyatar e Guy e o resto dos reféns", disse, referindo-se também ao refém Guy Gilboa Dalal, amigo íntimo de seu irmão com quem foi capturado em 7 de outubro de 2023.

Ofir Braslavski, pai do refém Rom Braslavski, também subiu ao palco da praça para se dirigir diretamente ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu: "Chega! A abordagem dos acordos por fases fracassou. É um líder, e um líder deve tomar decisões".

"Então tome a decisão agora: ponha fim à guerra e traga todos para cá", exigiu.

Hamas e Jihad Islâmica Palestina divulgaram três vídeos durante três dias consecutivos dos reféns Evyatar David (24 anos) e Rom Braslavski (21), nos quais ambos aparecem visivelmente desnutridos.

As Brigadas Al-Qassam, braço armado do Hamas, divulgaram neste sábado um segundo vídeo de David (o primeiro foi ontem) no qual ele mostra uma magreza extrema e pede um acordo que lhe permita voltar para casa, além de que Israel deixe entrar alimentos em Gaza.

Nas imagens, o jovem aparece cavando a própria cova.

Na noite de quinta-feira, a Jihad Islâmica divulgou um vídeo de Braslavski no qual, sem parar de chorar e com uma voz fraca, dizia estar com muita fome e também pedia o acesso de comida para Gaza.

Os dois fazem parte dos 20 reféns, supostamente vivos, que permanecem em Gaza junto a outros 30 falecidos.

O Hamas costuma publicar vídeos de reféns, uma ferramenta de pressão psicológica sobre Israel, em momentos críticos das negociações sobre o cessar-fogo em Gaza. Neste momento, elas estão estagnadas, e o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, está no país para abordar a situação.

As imagens também foram divulgadas em um momento em que Gaza sofre uma grave crise de fome provocada por Israel, que bloqueia a entrada de alimentos na Faixa há meses. Entre 2 de março e 19 de maio o bloqueio foi total, enquanto o fluxo de ajuda agora é muito limitado.