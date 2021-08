Protesto contra restrições anticovid termina em confronto na Alemanha

Centenas de pessoas contrárias às restrições da Alemanha para conter a covid-19 ignoraram a proibição de se manifestarem e protestaram nas ruas de Berlim neste domingo (1º), causando confrontos com a polícia.

As forças armadas afirmaram que alguns manifestantes "agrediram e atacaram" seus agentes no bairro de Charlottenburg, no oeste da capital alemã.

"Tentaram romper o cordão policial. Isso levou ao uso de gases irritantes, cassetetes e violência física", tuitou a polícia de Berlim, destacando que várias pessoas foram detidas.

A manifestação foi convocada pelo movimento "Querdenker" (Livres pensadores), principal voz crítica às restrições sanitárias na Alemanha.

A Justiça proibiu várias das manifestações que esse movimento organizou neste fim de semana, entre elas a de Berlim, para onde a polícia enviou mais de 2.000 agentes anti-distúrbios.