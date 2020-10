Protesto contra restrição para conter covid tem confronto em Barcelona

Uma manifestação em Barcelona contra as restrições para conter a covid-19 nesta sexta-feira (30) à noite acabou em tumultos e confrontos entre manifestantes e agentes da polícia regional catalã, segundo um correspondente da AFP.

Os incidentes ocorreram durante um protesto que reuniu centenas de pessoas no centro da capital catalã (nordeste da Espanha) contra o toque de recolher a partir das dez horas da noite e a adoção de um confinamento perimetral, que impede a saída do cidade durante o fim de semana.

Um porta-voz da Mossos d’Esquadra (polícia regional) explicou à AFP que cerca de 700 pessoas participaram na manifestação e que cerca de 50 “começaram a atirar objetos” contra o batalhão de choque, que respondeu com o uso de cassetetes.

Os manifestantes jogaram vários objetos, incluindo cercas de proteção e queimaram contêineres, segundo relato de um jornalista da AFP.

As forças de segurança prenderam duas pessoas, informou o porta-voz da Mossos, enquanto os bombeiros tiveram que intervir para apagar os incêndios no mobiliário urbano.

Mais de 35.000 pessoas morreram de covid-19 e mais de 1,1 milhão foram infectadas na Espanha, que adotou confinamento estrito no primeiro semestre e onde as inúmeras restrições impostas desde julho não foram suficientes para evitar a segunda onda que atinge o país.

No país, cinco regiões – incluindo Madri – ordenaram esta semana o fechamento perimetral do território (não se pode nem entrar, nem sair), e os deputados aprovaram a prorrogação do estado de alarme por seis meses.

A Catalunha é uma das regiões a adotar as medidas mais rígidas e desde meados de outubro fechou bares e restaurantes.

Os catalães também não podem deixar os seus municípios de residência durante o fim de semana e a polícia regional efetuou controles esta sexta-feira nas entradas de Barcelona para fazer cumprir esta medida.