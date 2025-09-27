Protesto contra ofensiva de Israel em Gaza reúne entre 60 mil pessoas em Berlim

A polícia de Berlim informou à Agência EFE que até 60 mil pessoas participam neste sábado de uma manifestação contra as ações de Israel na Faixa de Gaza, convocada por diversas organizações da sociedade civil - que citam 100 mil pessoas - e uma das maiores já realizadas na Alemanha desde o início da ofensiva israelense no enclave.

A porta-voz da polícia, Anja Dierschke, disse que a manifestação principal se desenvolveu de forma "absolutamente pacífica", embora uma secundária em prol da Palestina no distrito de Kreuzberg tenha sido dissolvida depois que delitos foram cometidos e vários participantes acabaram sendo presos.

Dierschke explicou que os delitos em questão incluíam casos de resistência à prisão, agressão, uso de pirotecnia não autorizada e de símbolos anticonstitucionais.

Em vídeos publicados nas mídias sociais dessa manifestação, convocada sob o lema "Unidos pela Libertação", podem ser vistas brigas entre políticos e manifestantes, enquanto em sua conta na rede social X (ex-Twitter) as forças da ordem relataram uma "emergência médica" que ocorreu durante uma prisão e declararam que a pessoa em questão está recebendo atendimento médico.

Os organizadores da principal passeata deste sábado, uma plataforma de ONGs, ativistas e a comunidade Palestina, que também recebeu o apoio do partido A Esquerda, estabeleceram a meta de bater um recorde de participantes.

Neste sábado, o ato principal terminou no Monumento da Vitória, no parque central Tiergarten, onde estão planejadas apresentações musicais de vários artistas até a noite.

O manifesto de protesto pede que o governo alemão abandone toda a cooperação militar com Israel e use "todas as medidas possíveis" para conseguir um cessar-fogo imediato e ajuda humanitária para Gaza.