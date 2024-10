Projeto de energias renováveis no Deserto de Taclamacã recebe aporte bilionário da China

A China Three Gorges Renewables anunciou, em 30 de outubro, um projeto bilionário para construção de uma base de novas energias no deserto de Taclamacã, situado no sul de Xinjiang, província ao noroeste da China. O investimento estimado para a obra é de cerca de RMB 71,8 bilhões (aproximadamente US$10 bilhões).

Investidores e estrutura de financiamento

O projeto será gerido pela Three Gorges Bazhou Ruoqiang, composta por acionistas importantes, incluindo a China Three Gorges Renewables, China Yangtze Power, Three Gorges Capital Holdings e Yangtze River Three Gorges Investment Management, com participações de 34%, 33%, 16,5% e 16,5%, respectivamente. A contribuição de capital dos acionistas representa 25% do investimento total, com o restante dos recursos sendo garantido por meio de empréstimos bancários, leasing financeiro e empréstimos fiduciários.

Modelo de energia e objetivos do projeto

O projeto tem um modelo integrado que combina energia eólica, solar, térmica e armazenamento para exportação de energia para outras regiões do país. Com previsão de 3 a 4 anos para conclusão, a construção ajustará a integração dos sistemas de energia de acordo com o progresso das obras de carvão térmico e canais de transmissão, garantindo operação e construção simultâneas dos sistemas.

Impactos e Potencial Energético para a China

O sul de Xinjiang apresenta reservas elevadas de energia renovável, com 66% de sua matriz composta por fontes como energia eólica, solar e hidráulica. Esse é o primeiro projeto de energia em grande escala a utilizar áreas de deserto, planície e montanha. Após a conclusão, estima-se que a base forneça cerca de 36 bilhões de quilowatts-hora de energia anualmente para as regiões de Sichuan e Chongqing, equilibrando a distribuição de recursos naturais e demanda elétrica na China.

Avanços nas aprovações e regulações

Segundo a China Three Gorges Renewables, os projetos de novas energias da base no sul de Xinjiang já receberam indicadores de construção e estão em preparação para aprovações prévias. Enquanto isso, o projeto de carvão térmico já obteve aprovação, além das avaliações de impacto ambiental, economia de energia e verificação de espaço aéreo. Os procedimentos de uso do solo e outras etapas de aprovação seguem em andamento para cada fonte de energia integrada.