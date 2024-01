Programa nuclear do Irã, que atacou alvos em países vizinhos, acelera sem fiscalização internacional

Em meio à instabilidade geopolítica no Oriente Médio, o Irã assumiu protagonismo em ações ofensivas nesta semana, mostrando suas capacidades de alcançar inimigos além de seu território, com ataques a mísseis e drones contra alvos no Paquistão, Iraque e Síria. Membro do Eixo da Resistência e principal fornecedor de armas para grupos como Hamas, Hezbollah e houthis, Teerã motiva outra preocupação recorrente do Ocidente: o desenvolvimento de armas nucleares.

Há mais de dez anos, o desenvolvimento do programa nuclear na República Islâmica é observado com preocupação por Washington e seus aliados na Europa, que temem que o desenvolvimento de ogivas atômicas possam criar ainda mais instabilidade em uma região marcada por desacordos geopolíticos entre grupos islâmicos xiitas e sunitas, bem como tensões envolvendo a existência de Israel, principal aliado Ocidental no Oriente Médio.

Acordo entre EUA e Irã

Sob a liderança do então presidente americano, o democrata Barack Obama (2009-2017), Washington e Teerã costuraram em 2015 um acordo chancelado pelos membros do Conselho de Segurança da ONU e pela União Europeia para manter o desenvolvimento nuclear no país apenas para fins energéticos e pacíficos. Em troca, EUA e UE aceitavam retirar sanções aplicadas ao regime. Contudo, a saída dos EUA do acordo nos anos de Donald Trump (2017-2021) praticamente revogou o acordo — e acelerou a produção de urânio enriquecido (a matéria-prima da bomba atômica) pelo Irã.

De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), publicado no fim do ano passado, o programa iraniano dispunha de 4.486,8 kg de urânio em 28 de outubro, 22 vezes mais do que os 202,8 kg estabelecidos pelo acordo nuclear de 2015. A mesma agência também registrou uma aceleração no programa de enriquecimento de urânio, estimando que Teerã já dispõe de algo próximo a 128 kg de urânio enriquecido a 60% — para a fabricação de uma bomba atômica no padrão utilizado por EUA e Rússia, esse valor precisa chegar a 90%. Em março do ano passado, a agência notificou ter encontrado "partículas" de urânio enriquecidas com 83,7% de pureza.