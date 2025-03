Prisão do vice-presidente do Sudão do Sul coloca país à beira de novo conflito, alerta ONU

A prisão do vice-presidente do Sudão do Sul, Riek Machar, nesta quarta-feira, 26, acendeu um alerta internacional sobre a possibilidade de um retorno ao conflito civil no país. De acordo com a ONU, a ação coloca o Sudão do Sul à beira de uma guerra generalizada. Um comboio de 20 veículos fortemente armados invadiu a residência de Machar em Juba, capital do país, para efetuar sua detenção. O incidente é uma escalada dramática das tensões que já vinham aumentando nas últimas semanas no país mais jovem do mundo.

Crise política e consequências

O conflito entre Riek Machar, ex-rival do presidente Salva Kiir, e o governo de Kiir foi exacerbado pelo desmonte gradual do acordo de divisão de poder, que havia sido estabelecido após a guerra civil que devastou o Sudão do Sul entre 2013 e 2018, resultando em cerca de 400 mil mortes. O acordo de paz de 2018 foi considerado um marco importante para a estabilidade do país, mas sua ruptura iminente ameaça novas derramamentos de sangue e a instabilidade regional.

A ONU condenou fortemente as ações das autoridades, afirmando que o ministro da Defesa e o chefe de Segurança Nacional, que lideraram a operação, agiram de maneira inconstitucional ao entrar à força na residência de Machar. O comunicado também destaca que a detenção ocorreu sem que fossem apresentadas acusações claras, o que aumenta a incerteza sobre o futuro político do país.

Reações internacionais e a situação no Sudão do Sul

A Missão da ONU no Sudão do Sul (UNMISS) expressou grave preocupação com a detenção de Machar, apontando que a situação atual coloca o país em risco de um conflito generalizado. Nicholas Haysom, representante da ONU no país, alertou que o rompimento do acordo de paz não só causaria devastação no Sudão do Sul, mas também teria impactos negativos em toda a região.

Analistas sugerem que o presidente Kiir, de 73 anos, tem adotado uma postura cada vez mais autoritária, afastando Machar de cargos importantes e garantindo sua própria sucessão. A prisão de Machar e a detenção de mais de 20 aliados políticos e militares desde fevereiro indicam um esforço contínuo de marginalização política do ex-vice-presidente.

O futuro do Sudão do Sul

Desde sua independência em 2011, o Sudão do Sul tem enfrentado uma grave crise de pobreza e insegurança, dificultando sua recuperação após a guerra civil. A prisão de Machar e as tensões políticas atuais colocam em risco não apenas a estabilidade interna, mas também a paz regional. A comunidade internacional segue monitorando a situação com a esperança de que um novo conflito possa ser evitado.