Príncipe britânico Andrew, envolvido em escândalos, renuncia ao seu título real

O príncipe Andrew, do Reino Unido, renunciou nesta sexta-feira, 17, ao seu título real, após se ver cada vez mais envolvido em escândalos, principalmente o relacionado à sua amizade com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

"Não usarei mais meu título nem as honrarias que me foram concedidas", declarou o filho da falecida rainha Elizabeth II em um comunicado, acrescentando que, embora negue todas as acusações, "as constantes alegações contra mim afetam o trabalho de Sua Majestade e da Família Real".

Matéria em atualização