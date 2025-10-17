Mundo

Príncipe britânico Andrew, envolvido em escândalos, renuncia ao seu título real

O nobre mantinha uma amizade com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

Comunicado oficial anunciando a renúncia (Reprodução/Reprodução)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15h45.

O príncipe Andrew, do Reino Unido, renunciou nesta sexta-feira, 17, ao seu título real, após se ver cada vez mais envolvido em escândalos, principalmente o relacionado à sua amizade com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

"Não usarei mais meu título nem as honrarias que me foram concedidas", declarou o filho da falecida rainha Elizabeth II em um comunicado, acrescentando que, embora negue todas as acusações, "as constantes alegações contra mim afetam o trabalho de Sua Majestade e da Família Real".

Matéria em atualização

