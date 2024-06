Princesa Kate faz primeira aparição após revelar diagnóstico de câncer

A princesa Kate Middleton compartilhou nas redes sociais nesta sexta-feira, 14, a primeira foto desde que revelou seu diagnóstico de câncer, em março. Ela também divulgou detalhes sobre sua quimioterapia preventiva contra a doença.

"Estou progredindo bem, mas, como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao corpo para descansar. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo a sensação de bem-estar", declarou a princesa de Gales.

Kate expressou sua gratidão pelo apoio recebido dos cidadãos britânicos nos últimos meses. "Realmente fez uma enorme diferença para mim e para William, ajudando-nos a enfrentar alguns dos momentos mais difíceis."

Já o príncipe William comentou, na quarta-feira, 5, que sua esposa "está bem". O herdeiro do trono britânico participava de um evento em comemoração dos 80 anos do Dia "D" — momento em que as tropas aliadas atacaram as forças nazistas na Normandia, França — quando foi questionado por um dos veteranos que ele estava cumprimentando.

Revelação do câncer

Em março deste ano, Kate Middleton anunciou que foi diagnosticada com câncer durante uma cirurgia abdominal no início do ano, e que, por isso, está sendo submetida a tratamento.

Na época, ela enfatizou que estava bem, no entanto, o gabinete de comunicação do casal disse que não forneceria mais informações sobre sua saúde e que ela não retornaria às funções públicas até ser liberada pelos médicos.