Primeiro navio de cruzeiro de grande porte produzido localmente pela China inicia rota

Em 1º de janeiro de 2024, sob a escolta de rebocadores, o navio “Adora Magic City”, navio de cruzeiro de grande porte produzido localmente pela China, partiu com turistas em direção ao oceano desde o Porto Internacional de Cruzeiros de Wusongkou, em Xangai. A rota inaugural vai de Xangai para Jeju, Nagasaki, Fukuoka e de volta a Xangai, com duração de seis noites e sete dias.

O navio de cruzeiro de grande porte é considerado a “pérola” da indústria naval, refletindo diretamente o nível de tecnologia e poder de fabricação de um país. O “Adora Magic City” é operado pela Adora Cruises Limited, uma subsidiária da Cssc Cruise Technology Development.

No dia de Ano Novo, Zhou Qi, o construtor-chefe do projeto de navios de cruzeiro de grande porte da Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, uma subsidiária do China State Shipbuilding Corporation, liderou uma equipe de 18 engenheiros a bordo para fornecer suporte de serviço durante a viagem inaugural do cruzeiro. “Adora Magic City” tem 323,6 metros de comprimento e 37,2 metros de largura, com um total de 25 milhões de peças, equivalente a 5 vezes o avião C919 e 13 vezes o trem de alta velocidade “Fuxing”. O comprimento total dos cabos elétricos instalados no navio cruzeiro é de 4200 quilômetros, equivalente à distância entre Xangai e Lhasa, Tibete.

Dados de institutos de pesquisa indicam que até 2035, o volume total da economia de cruzeiros da China atingirá RMB 500 bilhões. A viagem inaugural comercial do “Adora Magic City” será a primeira onda que abre as águas azuis da economia de cruzeiros feita na China.

Pérola da indústria naval

O “Índice de Prosperidade Econômica de Cruzeiros da China e Ásia em 2023”, compilado pelo Centro de Pesquisa Econômica de Cruzeiros Internacional de Xangai, entre outros, mostra que o índice de prosperidade econômica de cruzeiros da China em 2023 é de 101,55, um aumento significativo em comparação com 2022, demonstrando uma tendência de rápida ascensão. Qiu Ling, vice-diretor do Centro de Pesquisa Econômica de Cruzeiros Internacional de Xangai, acredita que a experiência acumulada na construção do primeiro navio acelerará ainda mais o processo de construção do segundo grande navio de cruzeiro, alcançando com sucesso o desenvolvimento total da cadeia de produção de cruzeiros na China.

Ao mesmo tempo, a entrega e operação do primeiro grande navio de cruzeiro produzido localmente na China também efetivamente ampliou o fornecimento de capacidade de cruzeiros locais, apresentando uma estrutura mais abrangente e diferenciada na frota de cruzeiros locais. Isso enriqueceu as opções dos consumidores para produtos de cruzeiros, impulsionou a diferenciação nas operações das empresas locais de cruzeiros e elevou a competitividade geral.

Fonte: people.com.cn

Imagem principal: Ding Ting/ Xinhua