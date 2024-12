Primeiro-ministro libanês ordena reabertura da embaixada libanesa na Síria após queda de Assad

O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, ordenou nesta segunda-feira, 16, a reabertura da embaixada libanesa em Damasco, fechada temporariamente devido à rápida ofensiva insurgente que culminou na queda do regime de Bachar al Asad.

A decisão foi anunciada pela Presidência do Conselho de Ministros em um comunicado publicado no perfil oficial da plataforma X, afirmando que "Mikati deu instruções para reabrir a embaixada libanesa em Damasco após os recentes acontecimentos no país vizinho".

Antes da decisão, Mikati se reuniu com o ministro de Relações Exteriores, Abdalá Bou Habib, para discutir "as comunicações diplomáticas atuais e a suspensão de agressões israelenses", além de avaliar a situação na Síria. O comunicado oficial foi breve e não forneceu maiores detalhes sobre as próximas medidas.

Ontem, o Ministério de Relações Exteriores do Catar anunciou que uma delegação diplomática catariana chegou a Damasco para iniciar os trâmites de abertura de sua embaixada no país, ainda sem data definida.

ONU e assistência humanitária

No domingo, a Síria completou uma semana desde a queda de Bachar al Asad, evento que marcou o fim de um regime que perdurava há décadas. Nesta segunda-feira, o enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, afirmou que a organização está comprometida em oferecer "toda a assistência possível" à população síria. A declaração ocorreu após um encontro em Damasco com os novos líderes do governo formado pela coalizão insurgente.