Primeiro-ministro do Reino Unido promete condenações 'rápidas' após onda de protestos violentos

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, prometeu nesta segunda-feira, 5, condenações "rápidas" para os manifestantes envolvidos nos violentos distúrbios de extrema-direita dos últimos dias, ao final de uma reunião de crise em Downing Street.

O líder trabalhista disse aos repórteres que sua prioridade "absoluta" era acabar com os distúrbios e que "as sanções criminais deveriam ser rápidas".

Starmer convocou seu Gabinete e os principais comandantes da polícia, incluindo o chefe da Scotland Yard, Mark Rowley, para discutir como acabar com o pior tumulto dos últimos 13 anos no Reino Unido, que incluiu ataques a mesquitas e centros de busca de asilo.

"Isso não é um protesto, é pura violência, e não toleraremos ataques a mesquitas ou às nossas comunidades muçulmanas", disse Keir Starmer ao final de uma reunião de crise em sua residência em Downing Street, Londres. "A força total da lei será aplicada a todos aqueles que forem identificados como participantes".

Pelo menos 150 pessoas foram presas no Reino Unido nos últimos dias, em meio a uma onda de protestos violentos incentivados pela extrema direita. Os distúrbios começaram depois que influenciadores da ultradireita espalharam informações falsas nas redes sociais sobre a suposta nacionalidade e religião de um adolescente britânico que matou três meninas de 7 a 9 anos há uma semana.

Depois de adotar uma postura dura nos últimos dias contra aqueles que ele descreveu como "bandidos de extrema direita", Starmer reuniu o Gabinete de crise em em Downing Street. Ele anunciou nesta segunda-feira que será criado um contingente permanente de policiais treinados para serem mobilizados em caso de novos distúrbios.

— Meu objetivo é garantir o fim dessa desordem — declarou.

No domingo à noite, o primeiro-ministro foi à televisão para garantir aos desordeiros que "vocês se arrependerão" de terem se envolvido nos tumultos dos últimos dias, direta ou indiretamente, "provocando essas ações na internet".

A violência representa um grande desafio para Starmer — um advogado de direitos humanos e ex-procurador-geral do Reino Unido — eleito há apenas um mês na vitória esmagadora dos trabalhistas sobre os conservadores.

Parlamentares de todo o espectro político pediram que ele convocasse o Parlamento, atualmente em recesso de verão, incluindo a ultraconservadora ex-secretária do Interior Priti Patel e o líder ultranacionalista do Reform UK, Nigel Farage, conhecido por suas posições anti-imigração.

Retórica anti-imigração

Desde o ataque a faca ocorrido na última segunda-feira em Southport, no noroeste da Inglaterra, tumultos e confrontos entre a polícia, manifestantes e, às vezes, contra-manifestantes antirracistas se multiplicaram em muitas cidades britânicas, de Liverpool, no noroeste, a Bristol, no sudoeste, Leeds e Sunderland, na Inglaterra, e Belfast, na Irlanda do Norte.

No domingo, essas manifestações, sob o slogan "It's too much already" (Já é demais), em referência à chegada ao Reino Unido de migrantes que atravessam o Canal da Mancha em botes infláveis, levaram a ataques a dois abrigos que abrigam requerentes de asilo.

Em Rotherham, no norte da Inglaterra, várias centenas de pessoas se reuniram, quebraram janelas, atearam fogo e lançaram projéteis contra policiais, enquanto outros gritavam slogans como "Expulse-os". Pelo menos dez policiais ficaram feridos, mas nenhum funcionário ou hóspede do hotel, de acordo com a polícia local.

Em Tamworth, perto de Birmingham, no centro do país, a polícia disse que interveio perto de um hotel que havia sido atacado por um "grande grupo de indivíduos". "Eles atiraram projéteis, quebraram janelas, atearam fogo e atacaram a polícia", acrescentou.

O Reino Unido não vivenciava uma onda de violência como essa desde 2011, após a morte de um jovem mestiço, Mark Duggan, nas mãos da polícia no norte de Londres. De acordo com a mídia britânica, mais de 400 pessoas foram presas na última semana.

A polícia culpou especialmente a Liga de Defesa Inglesa, um grupo de extrema-direita criado há 15 anos, cujas ações contra a imigração têm sido frequentemente marcadas por explosões. De forma mais ampla, alguns comentaristas e formuladores de políticas acreditam que o aumento da retórica anti-imigração entre os políticos britânicos legitimou os manifestantes.