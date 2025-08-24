Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Primeiro-ministro do Canadá diz que garantia de segurança para a Ucrânia 'não são escolha da Rússia'

Mark Carney também disse que a Rússia "não vai parar" se sua agressão não for "contestada"

 Carney pediu um cessar-fogo na Ucrânia durante uma visita a Kiev para as comemorações do Dia da Independência (AFP)

 Carney pediu um cessar-fogo na Ucrânia durante uma visita a Kiev para as comemorações do Dia da Independência (AFP)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 11h27.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse no domingo, 24, que não cabe à Rússia decidir sobre potenciais garantias de segurança para a Ucrânia que Kiev busca de aliados ocidentais para quando a guerra terminar.

"Não é escolha da Rússia como a futura soberania, independência e liberdade da Ucrânia serão garantidas. É escolha da Ucrânia e das decisões dos parceiros", disse Carney a repórteres em sua visita a Kiev.

 Carney pediu um cessar-fogo na Ucrânia durante uma visita a Kiev para as comemorações do Dia da Independência, enquanto esforços diplomáticos aumentam para acabar com a invasão da Rússia.

"Precisamos de um cessar-fogo. Precisamos de um cessar-fogo. Podemos chamar isso de cessar-fogo, trégua, armistício. Isso é necessário para interromper a matança", disse Carney a repórteres, ao lado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Ele ainda condenou a invasão russa da Ucrânia e disse que a Rússia "não vai parar" se sua agressão não for "contestada".

"Há uma razão para a OTAN reconhecer os investimentos dos Estados-membros na Ucrânia como defesa, a defesa da Ucrânia, como investimentos cruciais para nossa defesa coletiva como membros da OTAN. Porque se a agressão da Rússia não for contestada, ela não vai parar por aqui", disse Carney a repórteres.

Acompanhe tudo sobre:GuerrasUcrâniaRússiaCanadá

Mais de Mundo

Tufão Kajiki ameaça Vietnã e sul da China e força retirada de mais de 600 mil pessoas

Guerrilheiro mais procurado da Colômbia afirma que não vai se render

Coreia do Norte testa mísseis antiaéreos em meio a exercícios militares dos EUA e da Coreia do Sul

Texas adota mapa eleitoral para preservar maioria legislativa de Trump, de olho nas eleições de 2026

Mais na Exame

Marketing

A resposta da Gap à polêmica campanha da American Eagle com Sydney Sweeney

Mundo

Tufão Kajiki ameaça Vietnã e sul da China e força retirada de mais de 600 mil pessoas

Casual

Global, mas brasileiro: Novo Territory tem importância central na estratégia de crescimento da Ford

Future of Money

Drex abandona blockchain: o que muda no jogo da tokenização no Brasil