Primeiro-ministro do Canadá diz que garantia de segurança para a Ucrânia 'não são escolha da Rússia'

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse no domingo, 24, que não cabe à Rússia decidir sobre potenciais garantias de segurança para a Ucrânia que Kiev busca de aliados ocidentais para quando a guerra terminar.

"Não é escolha da Rússia como a futura soberania, independência e liberdade da Ucrânia serão garantidas. É escolha da Ucrânia e das decisões dos parceiros", disse Carney a repórteres em sua visita a Kiev.

Carney pediu um cessar-fogo na Ucrânia durante uma visita a Kiev para as comemorações do Dia da Independência, enquanto esforços diplomáticos aumentam para acabar com a invasão da Rússia.

"Precisamos de um cessar-fogo. Precisamos de um cessar-fogo. Podemos chamar isso de cessar-fogo, trégua, armistício. Isso é necessário para interromper a matança", disse Carney a repórteres, ao lado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Ele ainda condenou a invasão russa da Ucrânia e disse que a Rússia "não vai parar" se sua agressão não for "contestada".

"Há uma razão para a OTAN reconhecer os investimentos dos Estados-membros na Ucrânia como defesa, a defesa da Ucrânia, como investimentos cruciais para nossa defesa coletiva como membros da OTAN. Porque se a agressão da Rússia não for contestada, ela não vai parar por aqui", disse Carney a repórteres.