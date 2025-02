Primeiro-ministro britânico diz que palestinos devem ter permissão para reconstruir Gaza

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse nesta quarta-feira, 5, no Parlamento que os palestinos deveriam ter permissão para "voltar para casa" em Gaza e reconstruir sua comunidade no caminho para uma solução de dois Estados.

Na sessão semanal de perguntas ao primeiro-ministro na Câmara dos Comuns, o líder trabalhista foi questionado sobre as recentes declarações polêmicas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a situação atual em Gaza diante do cessar-fogo em andamento entre Hamas e Israel.

Em sua fala, Starmer relembrou a imagem de "milhares de palestinos caminhando pelos escombros para encontrar suas casas" na Faixa de Gaza e disse que "as comunidades de Gaza devem ter permissão para reconstruir e devemos estar com elas na reconstrução no caminho para uma solução de dois Estados".

"A questão mais importante agora em relação ao cessar-fogo é, obviamente, se ele será mantido, se as fases serão cumpridas e se isso significa que os últimos reféns serão libertados e que a ajuda que se necessita de maneira desesperada chegue a Gaza com rapidez e nos volumes necessários", enfatizou.

Starmer também observou que duas imagens permaneceram "presas em sua mente" nas últimas semanas.

"A primeira", disse, "foi a de Emily Damari (uma refém britânico-israelense) se reunindo com sua mãe, o que eu achei extremamente comovente. A segunda foi a imagem de milhares de palestinos caminhando, literalmente caminhando, pelos escombros, para tentar encontrar suas casas e suas comunidades em Gaza, eles devem ter permissão para retornar para casa".

O premiê, no entanto, não comentou as últimas declarações polêmicas de Trump, que propôs expulsar os palestinos da Faixa de Gaza para outros países e garantiu que os EUA "tomarão o controle" de Gaza a longo prazo e a reconstruirão, transformando-a na nova "Riviera do Oriente Médio".

O secretário de Relações Exteriores britânico, David Lammy, também falou sobre o assunto durante uma visita a Kiev, hoje, dizendo que "precisamos ver os palestinos capazes de viver e prosperar em suas terras".

"Sempre fomos claros em nossa crença de que precisamos ver dois Estados", disse o chefe da diplomacia britânica, em consonância com Starmer.