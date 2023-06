Primeiro ministro britânico diz estar em contato com aliados sobre a ação do grupo Wagner na Rússia

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse neste sábado que está em contato com aliados sobre a rebelião do grupo paramilitar Wagner, iniciada durante a madrugada (noite de sexta no Brasil).

"Estamos de olho na situação e em como ela está evoluindo enquanto falamos. Estamos em contato com nossos aliados e, de fato, falarei com alguns deles ainda hoje", disse, à BBC. Sunak foi questionado se falou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele respondeu apenas que está em contato com seus aliados.

O primeiro ministro britânico disse também que deseja que todos as partes envolvidas que protejam as vidas civis. "A coisa mais importante que eu diria é que todas as partes sejam responsáveis ​​e protejam os civis", afirmou.

A Rússia instaurou, neste sábado, um "regime de operação antiterrorista" na região de Moscou, depois que o grupo paramilitar Wagner afirmou ter controlado os territórios militares da cidade de Rostov, no Sul do país, informaram agências de imprensa russas.

Em pronunciamento pela televisão, o presidente russo, Vladimir Putin, qualificou a rebelião como uma "punhalada pelas costas" e acusou o líder dos mercenários, Yevgeny Prigojin, de ter "traído" a Rússia por sua "ambição desmedida".