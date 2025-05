Primeira bênção de Leão XIV leva mais fiéis ao Vaticano do que dias do conclave

O Vaticano ficou mais lotado neste domingo, 11, que nos dias do conclave que elegeu o Papa Leão XIV. Cerca de 200 mil pessoas eram esperadas na Praça de São Pedro para ver a primeira benção dominical do novo Pontífice. Um forte esquema de segurança interditou as principais vias que dão acesso ao Vaticano. Pais levantavam crianças nos ombros para que pudessem ver o Papa.

Da sacada da Basílica de São Pedro, Leão XIV relembrou os horrores da Segunda Guerra Mundial antes de se referir aos conflitos atuais. Ele disse seguir o caminho de seu antecessor, o Papa Francisco, para se dirigir "aos grande do mundo" em um apelo para de "nunca mais à guerra". Foi então que mencionou nominalmente alguns cenários atuais.

— Trago no meu coração o sofrimento do amado povo ucraniano. Que se faça tudo aquilo que for possível para alcançar o mais rápido possível uma paz autêntica, justa e duradoura. Que sejam libertados todos os prisioneiros e que as crianças possam retornar às próprias famílias — disse o Pontífice.

Também disse sentir a dor daquilo que acontece na Faixa de Gaza, clamando por um cessar-fogo. E afirmou ter "acolhido com satisfação" o anúncio do cessar-fogo entre Índia e Paquistão — que trocaram fogo nos últimos dias por tensões na região disputada da Caxemira.

— Espero que através das próximas negociações se poss alcançar rapidamente um acordo duradouro — disse Leão XIV. — Confio à Rainha da Paz este forte apelo para que seja ela que apresente ao Senhor Jesus, para que alcancemos o milagre da paz.

Também houve muita emoção na praça quando ele saudou o Dia das Mães, que hoje é celebrado na Itália, no Brasil e em outros países. Ao lembrar a data, Leão XIV abençoou as mães vivas e as que “já estão no céu”.

— Mando uma saudação cara a todas as mães, e uma oração por elas e pelas que estão no céus. Uma boa festa e um bom Dia das Mães a todas as mães! — disse o Papa, antes de se despedir.

Antes do início da oração do Regina Coeli, Leão XIV enviou algumas mensagens à comunidade católica. Ele citou uma mensagem de seu antecessor, Francisco, afirmando ser necessário acolher e acompanhar os jovens.

Papa Leão XIV durante sua primeira oração do Reginal Caeli na principal galeria central da Basílica de São Pedro no Vaticano. (Tiziana FABI/AFP)

Mais cedo, o Papa também visitou as Grutas do Vaticano, onde também rezou missa, na manhã deste domingo, no altar perto do túmulo de São Pedro. Ele concelebrou com o prior geral da Ordem de Santo Agostinho, padre Alejandro Moral Anton. Ao fim da missa, o Pontífice rezou junto aos túmulos dos antecessores. No sábado ele já havia visitado a sepultura do Papa Francisco, que pediu para ser enterrado fora do Vaticano, na Basílica Santa Maria Maior.

Após a missa, o Pontífice deteve-se em oração diante dos túmulos de seus predecessores, incluindo os papas Pio XII e Bento XVI, além do nicho dos Pálios, localizado sob o altar principal da Basílica de São Pedro.