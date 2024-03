Presidente do Vietnã renuncia após um ano no cargo

O Partido Comunista do Vietnã aceitou nesta quarta-feira, 20, a renúncia do presidente Vo Van Thuong, segundo um comunicado do governo.

O governo afirmou em um comunicado que Thuong violou regras do partido, acrescentando que essas "deficiências impactaram negativamente a opinião pública, afetando a reputação do Partido, do Estado e dele pessoalmente."

Thuong, de 53 anos, renunciou dias depois que a polícia vietnamita anunciou a prisão por suposta corrupção de um ex-chefe da província central de Quang Ngai, que serviu sob supervisão do presidente, quando ele ainda era secretário do partido na região.

Thuong é o segundo presidente a renunciar em pouco mais de um ano, e, com um ano no poder, ele teve o mandato mais curto da história do Vietnã. Seu antecessor, Nguyen Xuan Phuc, também saiu após um escândalo de corrupção em janeiro do ano passado.

A presidência é a segunda posição mais poderosa na hierarquia política da nação comunista, atrás apenas do líder do partido de 79 anos, Nguyen Phu Trong, que apoiou a candidatura de Thuong à presidência no ano passado.

Apesar do presidente representar, em grande parte, um papel cerimonial no Vietnã, as constantes mudanças no poder podem minar a confiança dos investidores estrangeiros no país, dos quais a economia do país é altamente dependente.

A bolsa de valores da cidade de Ho Chi Minh, a principal bolsa de valores do país, registrou uma queda de quase 3% na segunda-feira nas primeiras horas de negociação depois que começaram a circular notícias sobre a iminente renúncia do presidente.

As vendas líquidas de investidores estrangeiros nos dois primeiros dias da semana totalizaram cerca de US$ 80 milhões, segundo a Mirae Asset Securities, uma corretora.

Combate à corrupção

Mudanças importantes na liderança no estado de partido único têm sido recentemente relacionadas a uma abrangente campanha anticorrupção, que também tem sido criticada por suspeitas de ter viés político.

Em 2022, 539 membros do Partido Comunista foram processados por corrupção. 453 casos de foram investigados, um aumento de 50% em relação a 2021.

Thuong era amplamente considerado próximo do Secretário-Geral Nguyen Phu Trong, a figura mais poderosa do Vietnã e o principal arquiteto da campanha anticorrupção.