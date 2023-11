Presidente do Peru registra maior índice de desaprovação desde posse

A presidente do Peru, Dina Boluarte, registrou em novembro seu maior nível de desaprovação desde que chegou ao poder, há 11 meses, com 83% de rejeição à sua gestão, revela pesquisa da empresa Ipsos divulgada neste domingo, 12.

Primeira mulher a liderar um governo no Peru, Boluarte obteve no início do mês um índice de aprovação de apenas 10%, quatro pontos a menos do que em outubro e o nível mais baixo de seu mandato. Os 7% restantes dos entrevistados não especificaram sua resposta, de acordo com a Ipsos.

A governante, de 61 anos, substituiu Pedro Castillo após sua tentativa de dissolver o Congresso de maioria conservadora. A manobra gerou uma crise política que levou a protestos com mais de 50 mortes em confrontos com as forças públicas.

Vice de Pedro Castillo

Dina Boluarte era vice-presidente de Castillo, que acabou destituído pelo Legislativo em 7 de dezembro de 2022 e hoje cumpre prisão preventiva à espera de seu processo judicial.

A imagem do Congresso também é ruim, com 82% de desaprovação, contra 11% dos entrevistados que aprovam seu trabalho.

A pesquisa da Ipsos ouviu 1.209 pessoas das principais cidades e áreas rurais do Peru entre 9 e 10 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de 8%, para mais ou para menos.