Presidente do Paraguai anuncia redução no preço dos combustíveis da estatal paraguaia Petropar

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, anunciou nesta segunda-feira, 12, que a estatal Petropar reduzirá os preços do diesel e da gasolina como parte das celebrações pelos 214 anos da independência do país da Espanha.

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Peña informou que haverá um desconto de 270 guaranis (cerca de 0,034 dólares) “em todos os combustíveis” comercializados pela Petróleos Paraguayos (Petropar).

“No mês da independência, reafirmamos nosso compromisso com um Paraguai que avança, cuidando do bolso da sua gente e apostando no trabalho e no progresso”, escreveu o presidente.

Com o reajuste, o chamado diesel tipo III passa a custar 6.920 guaranis (0,87 dólar) por litro, e o diesel premium, 8.720 guaranis (1,09 dólar). A gasolina de 88 octanas será vendida por 5.860 guaranis (0,73 dólar), a de 93 octanas por 6.360 guaranis (0,80 dólar), e a de 97 octanas por 7.710 guaranis (0,96 dólar).

Segundo a Presidência paraguaia, esta é a sexta redução no preço do diesel e a sétima da gasolina desde que Peña assumiu o cargo, em agosto de 2023.

Sexta redução

Em entrevista à rádio ABC Cardinal, o diretor de Planejamento da Petropar, Adalberto Acuña, afirmou que os novos preços devem permanecer em vigor “até o final de junho”.

Na última queda, anunciada em 24 de março, o desconto foi de 300 guaranis (0,038 dólar) por litro, revertendo uma alta do mesmo valor aplicada em fevereiro.

As celebrações pelos 214 anos da independência do Paraguai ocorrem entre terça e quarta-feira, 14 e 15 de maio. A independência, embora exercida desde 1811, só foi oficialmente proclamada em 1842, com a assinatura da Ata da Independência.