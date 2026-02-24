Presidente do México diz que jogos da Copa não serão suspensos após onda de violência

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou nesta terça-feira, 24, que há “todas as garantias” para a realização da Copa do Mundo da FIFA de 2026 no país. A fala da presidente ocorreu após a morte de Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", desencadear uma série de ataques violentos, bloqueios e incêndios criminosos, sobretudo no estado de Jalisco. O criminoso era líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG).

A operação que resultou na morte do líder do cartel mais procurado do México provocou confrontos com forças de segurança e interdições de rodovias. O episódio elevou questionamentos sobre a segurança durante o torneio, que terá partidas na Cidade do México, em Monterrey e em Guadalajara, capital de Jalisco.

Claudia Sheinbaum declarou, em coletiva nesta manhã, que o cenário apresenta processo de normalização. Segundo ela, houve registro de novos bloqueios durante a madrugada, mas forças de segurança atuam para restabelecer a ordem.

Questionada sobre eventuais riscos para torcedores estrangeiros, Sheinbaum afirmou que "não há risco". A mandatária reforçou que as autoridades mantêm controle da situação.

Um porta-voz da Fifa informou à agência Reuters que a entidade acompanha os desdobramentos e mantém diálogo com autoridades mexicanas. "Continuaremos acompanhando as ações e orientações das diferentes agências governamentais, visando manter a segurança pública e restabelecer a normalidade, e reiteramos nossa estreita colaboração com as autoridades federais, estaduais e locais".

Ligas mexicanas suspenderam partidas previstas para domingo, data em que integrantes de cartéis coordenaram ataques em diferentes regiões do país após a operação contra Oseguera. A ofensiva ocorreu no mesmo dia da captura do líder criminoso.

A presidente mexicana mantém diretrizes semelhantes às adotadas por seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador, que priorizou políticas sociais no enfrentamento à violência, sob o lema "abraços, não balas". Ao ser questionada se a morte de Oseguera representa mudança nessa linha, respondeu que não haverá ruptura.

"A detenção de um suspeito de crime com mandado de prisão pode gerar esse tipo de circunstância, mas buscamos a paz, não a guerra", afirmou.

Nos últimos anos, operações contra lideranças de cartéis em estados como Sinaloa também resultaram em represálias com tiroteios e veículos incendiados.

Como serão os jogos da Copa do Mundo no México?

O México sediará 13 das 104 partidas da Copa do Mundo de 2026. Quatro jogos ocorrerão em Guadalajara. O país também receberá amistosos preparatórios antes da abertura do torneio, marcada para 11 de junho.