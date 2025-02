Presidente do Fed ressalta independência da entidade diante do apelo de Trump por juros mais baixos

O presidente do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos, Jerome Powell, destacou nesta quarta-feira, 12, a independência da entidade e ressaltou que, independentemente dos pedidos do presidente Donald Trump, o banco central americano tomará suas decisões sobre a taxa de juros de acordo com a situação econômica do país.

Horas antes, Trump havia pedido juros mais baixos em paralelo com sua política de tarifas generalizadas.

“Tenho o hábito de nunca comentar nada do que o presidente diz, mas acredito que as pessoas podem ter certeza de que continuaremos a manter a calma e a fazer nosso trabalho. Tomaremos nossas decisões com base no que está acontecendo na economia”, disse Powell ao Comitê de Finanças da Câmara dos Representantes.

Inflação dos EUA segue acima da meta do Fed

A declaração do presidente do Fed foi dada no mesmo dia em que o Escritório de Estatísticas Laborais (BLS) informou que o índice de preços ao consumidor dos EUA aumentou 3% em janeiro, em relação ao mesmo mês do ano anterior. O número ficou um décimo acima da marca registrada em dezembro de 2024.

Com isso, a taxa anual de inflação se afasta da meta de 2% estabelecida pelo Fed, que, em janeiro, decidiu desacelerar o curso de cortes nos juros, iniciado em setembro, e manteve as taxas na faixa de 4,25% a 4,5%.

A próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), órgão do Fed responsável pela política monetária, está marcada para 18 e 19 de março.

Powell reafirma independência do Fed

O pedido de Trump por uma taxa de juros mais baixa não foi o primeiro desse tipo e sempre foi acompanhado pela resposta de que o Fed leva em conta as informações recebidas e os riscos ao ajustar a política monetária.

“Não estamos a serviço de nenhum político, nenhuma figura política e nenhuma causa” além de ‘alcançar o máximo de emprego e estabilidade de preços’, disse Powell de forma mais direta em setembro. Na época, o então candidato pelo Partido Republicano à presidência o acusou de beneficiar o Partido Democrata, do ex-presidente Joe Biden e da ex-vice Kamala Harris.

O mandato de Powell expira em maio de 2026, e ele deixou claro que não pretende renunciar, mesmo que Trump o solicite. Perguntado nesta quarta-feira se mantém essa posição, o chefe do Fed enfatizou que não mudou de ideia.