Presidente do Equador sai ileso de tiroteio contra sua caravana, afirma ministra

Ataque contra presidente ocorreu durante protestos indígenas

Daniel Noboa, presidente do Equador, foi alvo de tiroteio nesta terça-feira (Marcus Pin/AFP)

Daniel Noboa, presidente do Equador, foi alvo de tiroteio nesta terça-feira (Marcus Pin/AFP)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 18h30.

Última atualização em 7 de outubro de 2025 às 18h32.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, saiu ileso de um ataque a tiros contra o veículo em que viajava nesta terça-feira, 7, pelo sul do país, em meio a protestos indígenas contra o seu governo, informou a ministra de Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano.

"Apareceram 500 pessoas e atiraram pedras [contra a caravana]. Obviamente, também há marcas de tiro no carro do presidente", disse a ministra, ressaltando que Noboa saiu ileso.

A caravana presidencial foi atacada quando se deslocava para a localidade andina de Cañar. Noboa participou posteriormente de um ato público.

Matéria em atualização

