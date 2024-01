Presidente do Equador propõe aumento de imposto para financiar conflito armado contra facções

O presidente do Equador, Daniel Noboa, propôs ao Congresso um aumento de 12% para 15% no Imposto sobre Valor Agregado (IVA) para financiar o “conflito armado interno” declarado em resposta a uma ofensiva de facções do narcotráfico, informou o governo nesta sexta-feira. A tensão no país cresce desde domingo, quando o líder de uma das máfias mais poderosas do país fugiu da prisão.

Neste período, mais de 20 gangues — compostas por cerca de 20 mil membros — espalharam terror país afora. O governo decretou estado de exceção, policiais foram sequestrados ou mantidos como reféns em motins nos presídios, e ataques com explosivos ocorreram nas ruas. Apesar da ação do governo, as prisões continuam sob controle de presidiários, que mantêm 178 guardas carcerários e outros funcionários como reféns. Crise no Equador

O cenário faz parte da primeira crise do governo de Noboa, de 36 anos. A onda de violência interna, que já deixou 16 mortos, provocou solidariedade da comunidade internacional, mas também atritos com alguns países. Nesta quinta-feira, os Estados Unidos anunciaram o envio de altos comandantes militares ao país para “enfrentar a ameaça representada pelas organizações criminosas transnacionais”. A Argentina se ofereceu para enviar forças de segurança.