Presidente de Portugal acusa Trump de ser 'ativo soviético' e favorecer Rússia

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afimou nesta quarta-feira que o atual mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, é um "ativo soviético" e o acusou de favorecer a Rússia nas negociações para tentar chegar a um acordo de paz com a Ucrânia.

"O líder máximo da maior superpotência do mundo é, objetivamente, um ativo soviético ou russo", comentou Rebelo de Sousa durante um discurso na Universidade de Verão do Partido Social Democrata (PSD), uma iniciativa de formação de jovens realizada até domingo em Castelo de Vide.

"Objetivamente falando, a nova liderança dos EUA favoreceu estrategicamente a Rússia. Todos os dias há ameaças terríveis de sanções; alguma sanção dos EUA contra a Rússia? Nenhuma", questionou.

Nesse sentido, o presidente português assegurou que os Estados Unidos "passaram de aliado de uma das partes a árbitro" do conflito, criticando o fato de excluir tanto a Ucrânia quanto a Europa das conversas mantidas com a Rússia para um acordo de paz.

Esta não é a primeira vez que Rebelo de Sousa ataca Trump: no início deste ano, ele advertiu que o presidente dos EUA buscava "o deslizamento da democracia para a ditadura" depois de vetar vários meios de comunicação na Casa Branca.

No início deste ano, o presidente de Portugal também acusou Trump de favorecer a Rússia na guerra com a Ucrânia.