Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Presidente de Portugal acusa Trump de ser 'ativo soviético' e favorecer Rússia

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que os Estados Unidos "passaram de aliado de uma das partes a árbitro" do conflito

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19h36.

Tudo sobrePortugal
Saiba mais

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afimou nesta quarta-feira que o atual mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, é um "ativo soviético" e o acusou de favorecer a Rússia nas negociações para tentar chegar a um acordo de paz com a Ucrânia.

"O líder máximo da maior superpotência do mundo é, objetivamente, um ativo soviético ou russo", comentou Rebelo de Sousa durante um discurso na Universidade de Verão do Partido Social Democrata (PSD), uma iniciativa de formação de jovens realizada até domingo em Castelo de Vide.

"Objetivamente falando, a nova liderança dos EUA favoreceu estrategicamente a Rússia. Todos os dias há ameaças terríveis de sanções; alguma sanção dos EUA contra a Rússia? Nenhuma", questionou.

Nesse sentido, o presidente português assegurou que os Estados Unidos "passaram de aliado de uma das partes a árbitro" do conflito, criticando o fato de excluir tanto a Ucrânia quanto a Europa das conversas mantidas com a Rússia para um acordo de paz.

Esta não é a primeira vez que Rebelo de Sousa ataca Trump: no início deste ano, ele advertiu que o presidente dos EUA buscava "o deslizamento da democracia para a ditadura" depois de vetar vários meios de comunicação na Casa Branca.

No início deste ano, o presidente de Portugal também acusou Trump de favorecer a Rússia na guerra com a Ucrânia.

Acompanhe tudo sobre:PortugalDonald TrumpEstados Unidos (EUA)Rússia

Mais de Mundo

Governo Milei afirma que denúncia por suborno é 'operação política'

México deve aumentar tarifas sobre importações da China após pressão dos EUA, diz agência

Maduro diz que EUA 'ameaçam' Venezuela com submarino nuclear

Síndrome de Guillain-Barré: doença rara surge em Gaza pela contaminação de alimentos e água

Mais na Exame

Mundo

Governo Milei afirma que denúncia por suborno é 'operação política'

Brasil

Senado aprova projeto que cria regras nas redes contra a 'adultização' de crianças e adolescentes

Future of Money

Bancos e empresas abraçaram a eficiência das stablecoins, diz vice-presidente da Ripple

Negócios

Quando sair de cena é o melhor para os negócios – esse CEO fatura US$ 131 milhões ao delegar tarefas