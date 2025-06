Presidente de El Salvador defende prisão de 1,5% da população em meio a críticas internacionais

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se defendeu das críticas à sua política de segurança, que resultou no encarceramento de cerca de 1,5% da população do país. Em uma publicação em sua conta na rede social X, Bukele ironizou as queixas de organizações de direitos humanos, justificando que o preço para reduzir a criminalidade em 98% foi a prisão de aproximadamente 87 mil pessoas, sendo a maioria acusada de envolvimento com gangues.

"Estamos encarcerando 1,5% da nossa população... (Mais da metade está em reabilitação e será solta em alguns anos)", escreveu o presidente ao lado de uma imagem do supervilão Thanos, do universo Marvel, com a legenda indicando que este é o preço da segurança no país. Segundo o governo, a política anticrime foi um sucesso, resultando em uma redução significativa da taxa de homicídios, de 106 por 100 mil habitantes em 2015 para 1,9 em 2024.

People complaining that we had to put 1.5% of our population in prison…

(By the way, more than half of them are undergoing rehabilitation and will be released in a couple of years.) pic.twitter.com/FmD41gInP9

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 30, 2025