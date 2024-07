Presidente de Cuba liga para Nicolás Maduro e parabeniza pela 'vitória eleitoral histórica'

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informou na noite de domingo, 28, que conversou com o venezuelano Nicolás Maduro para o felicitar pela sua "vitória histórica", após o anúncio da autoridade eleitoral daquele país que o declarou vencedor com o 51,2% dos votos.

“Falei com o irmão Nicolás Maduro para transmitir calorosas felicitações em nome do Partido, do Governo e do povo cubano pela histórica vitória eleitoral alcançada, depois de uma impressionante manifestação do povo venezuelano”, disse Díaz-Canel numa mensagem de X.

O presidente venezuelano Nicolás Maduro foi declarado vencedor das eleições presidenciais do país deste domingo, em um pleito histórico e o mais difícil para o chavismo em 25 anos de poder. O resultado foi anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) na madrugada desta segunda-feira, com 80% das urnas apuradas e 59% de comparecimento.

Segundo o órgão eleitoral, o chavista foi reeleito para um terceiro mandato de seis anos com mais de 5,1 milhões de votos, cerca de 51,2%, contra 4,4 milhões, ou 44,2%, obtidos pelo candidato opositor, Edmundo González Urrutia, da Plataforma Unitária (PSUV).