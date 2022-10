Presidente da Itália inicia consultas formais para formação de novo governo

O presidente italiano, Sergio Mattarella, iniciou nesta quinta-feira a fase de consultas formais para a formação do novo governo que deverá ser comandado por Giorgia Meloni, líder de Fratelli d'Italia (Irmãos de Itália), o partido de extrema-direita que venceu as eleições recentes.

As consultas, que devem durar dois dias, acontecem na sede da presidência, o Palácio de Quirinale, e começaram com o presidente do Senado, o ultradireitista Ignazio La Russa, um dos fundadores do pós-fascista Irmãos da Itália.

Os encontros, que seguem o ritual de uma democracia parlamentar, foram precedidos pela tensão entre os partidos da coalizão de direita que triunfou nas urnas, devido aos ataques do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi - aliado de Meloni - ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e sua amizade com o presidente russo, Vladimir Putin, que enviou vodca de presente de aniversário ao magnata italiano.

As declarações de Berlusconi ameaçam o futuro governo de direita antes mesmo da posse e provocaram uma reação imediata da provável futura primeira-ministra, que reiterou em um comunicado sua posição a favor da União Europeia (UE) e de apoio à Ucrânia contra a invasão russa.

Berlusconi tentou retificar a situação e, em um comunicado à imprensa, explicou que sua "posição pessoal e a de seu partido, Força Itália, é a mesma do atual governo italiano, a favor da União Europeia, da Aliança Atlântica, na crise da Ucrânia e nos demais assuntos internacionais".

Também destacou que seria "impossível alcançar a paz se os direitos da Ucrânia não forem adequadamente protegidos".

O presidente Mattarella deve consultar todas as bancadas parlamentares, desde o chamado Terceiro Polo formado pelos centristas do Ação e Itália Viva até o antissistema Movimento Cinco Estrelas e o Partido Democrático de centro-esquerda.

Ao final das consultas, o presidente Mattarella provavelmente pedirá a Meloni para formar um novo governo.

Esta seria a primeira vez na história da República da Itália que uma mulher assumiria o cargo de primeira-ministra.

Meloni deverá em seguida entregar a lista com a proposta dos novos ministros a Mattarella, que, se concordar, os confirmará nos cargos.