Presidente da Bolívia é diagnosticada com coronavírus

A presidente da Bolívia, Jeanine Añez, anunciou nesta quinta-feira que teve resultado positivo em teste para o novo coronavírus.

Añez disse no Twitter que está “bem” e que vai continuar trabalhando em isolamento. “Juntos, vamos sair disso”, afirmou.

O governo da Bolívia confirmou que pelo menos sete ministros, incluindo o da Saúde, haviam testado positivo e estava sendo tratados ou se recuperando em casa.

Añez disse que fez o exame já que muitos de sua equipe haviam adoecidos.

“Eu me sinto bem, me sinto forte, e vou continuar trabalhando remotamente do meu isolamento, e quero agradecer a todos os bolivianos que estão trabalhando para nos ajudar nessa crise de saúde”, disse.

A Bolívia deve realizar eleições gerais no dia 6 de setembro. As eleições estavam planejadas originalmente para o mês de maio, mas foram adiadas por conta da Pandemia.

Turbulências políticas tomaram o país em outubro do ano passado, quando uma eleição disputada levou a protestos generalizados e à queda do líder de esquerda Evo Morales.

Añez, uma ex-senadora conservadora, assumiu a Presidência interina ocupando o vácuo político, e disse inicialmente que concorreria ao cargo, mas desistiu.