Preservação do corpo do Papa Francisco: entenda a técnica de tanatopraxia usada no velório

O corpo do Papa Francisco foi cuidadosamente preservado para ficar exposto na Basílica de São Pedro durante o velório, que durará até o sábado, quando ocorrerá o funeral. O processo de preservação utilizado não é moderno, mas sim uma técnica antiga conhecida como tanatopraxia, que tem o objetivo de retardar o processo natural de decomposição.

O que é a tanatopraxia?

De acordo com Pascual Pimpinella, professor de Medicina Legal em Santa Fé, a tanatopraxia é uma técnica de preservação corporal realizada logo após a morte e leva de três a cinco horas. O procedimento inclui uma série de etapas para garantir que o corpo permaneça apresentável, retardando a decomposição. “Essa técnica não é embalsamamento ou mumificação, é um procedimento para retardar o processo de transformação cadavérica”, explicou Pimpinella em entrevista à Rádio Mitre.

Durante o processo de tanatopraxia, o corpo é inicialmente desinfetado e higienizado com bactericidas e fungicidas. O uso de hipoclorito também é comum para garantir a higiene. Em seguida, o corpo é desidratado e reidratado, fazendo com que ele pareça recém-falecido. Uma das etapas essenciais envolve a canalização das artérias, como a carótida, para que o sangue seja substituído por uma solução preservadora, o que interrompe o processo natural de decomposição por 10 a 14 dias.

O uso de maquiagem e resinas para preservação estética

Após essas etapas, a técnica é complementada com maquiagem e até resinas para dar um acabamento mais natural ao corpo. Segundo Pimpinella, essa técnica permite que a cor dos tecidos seja preservada, algo que o formaldeído, usado no embalsamamento, não consegue fazer. “A técnica usada no Papa Francisco é uma forma de preservar o corpo por até 14 dias antes que o processo de decomposição comece a ocorrer”, explicou o especialista.

A diferença entre a tanatopraxia e outras técnicas de preservação

Enquanto a tanatopraxia é feita para garantir a preservação do corpo por um curto período, outras técnicas, como o embalsamamento e a mumificação, são utilizadas para preservar os corpos por um período muito mais longo. No caso do Papa Francisco, o processo de decomposição começará dentro de 10 a 14 dias, com a destruição do cadáver iniciando com a chamada "mancha verde", que ocorre naturalmente após o início da decomposição.

O translado e a chegada à Basílica de São Pedro

Após o falecimento do Papa Francisco na segunda-feira, 21 de abril, seus restos mortais foram levados para a Basílica de São Pedro na quarta-feira, onde o corpo foi colocado em exposição para os fiéis prestarem suas homenagens. A procissão que trouxe o caixão de madeira aberto começou na Capela de Santa Marta, onde o Papa faleceu. Guardas suíços, cardeais e bispos participaram da cerimônia, enquanto o coral da Basílica cantava a Ladainha dos Santos.