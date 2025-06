Premiê português anuncia novo governo com algumas mudanças em relação ao anterior

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, apresentou nesta quarta-feira, 4, a lista do seu novo governo, após as eleições legislativas de 18 de maio, que foi aceita pelo presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa.

O novo Executivo de centro-direita conta com 16 ministérios, em comparação com os 17 do mandato anterior, e dele foram excluídos o ex-ministro da Economia, Pedro Reis; a ex-ministra da Administração Interna, Margarida Blasco; o ex-titular de Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte; e a ex-titular da Cultura, Dalila Rodrigues.

O novo gabinete de Montenegro inclui outras mudanças, como a fusão do Ministério da Economia e Coesão Territorial em um só, chefiado por Manuel Castro Almeida, e a fusão das pastas de Cultura com a de Juventude e Modernização e a antiga Secretaria de Estado de Esporte, criando o Ministério da Cultura, Juventude e Esporte, chefiado por Ana Margarida Balseiro.

O novo Executivo conta ainda com o recém-criado Ministério da Reforma do Estado, chefiado por Gonçalo Nuno da Cruz Saraiva Matías.

No total, são seis mulheres e dez homens, além de Montenegro, em comparação com as sete ministras do governo anterior.

A Presidência portuguesa afirmou em comunicado que a posse do novo Executivo será amanhã, quinta-feira, às 18h (hora local, 14h de Brasília). Já a posse dos secretários de Estado está marcada para sexta-feira.