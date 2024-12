Premiê polonês diz que negociações de paz na Ucrânia podem começar nos próximos meses

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, disse que as negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia poderiam começar ainda durante o inverno europeu, que se estende de dezembro a março.

Em uma declaração aos meios de comunicação poloneses pouco antes do encontro em Varsóvia com Friedrich Merz nesta terça-feira, 10, o líder do partido alemão União Democrata Cristã (CDU), o chefe do Executivo polonês referiu-se à possibilidade de as negociações para pôr fim ao conflito na Ucrânia começarem de forma iminente.

“Nossa delegação será corresponsável, entre outras coisas, por como será o calendário político, e talvez por como será a situação durante as negociações que, embora ainda haja um ponto de interrogação, poderão começar no inverno deste ano", declarou Tusk, ao se referir às responsabilidades do seu país na presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE).

O país do Leste europeu assume essa responsabilidade dentro do bloco europeu no início de 2025.

A Polônia, um dos principais aliados de Kiev na sua defesa contra a invasão russa, terá um papel de destaque nas conversas de paz que poderão acontecer durante a liderança europeia de Varsóvia.

Com o objetivo de coordenar a posição europeia sobre esta matéria, Tusk manteve conversas com vários líderes europeus.

O primeiro-ministro polonês anunciou nesta terça-feira que, no âmbito desta rodada de negociações, se reunirá na quinta-feira com Emmanuel Macron para discutir os recentes encontros do presidente francês com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Tusk frisou também a importância do papel da Polônia na busca pela paz.

“Quero realmente que a Polônia seja o país que não só está presente, mas que dá o tom para estas decisões que nos trarão segurança e protegerão os interesses poloneses”, disse Tusk.

O premiê polonês também destacou a estreita colaboração com os aliados escandinavos e bálticos e anunciou as visitas a Varsóvia do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e da premiê da Estônia, Kaja Kallas, nas próximas semanas.

Recentemente, Zelensky expressou suas dúvidas sobre a vontade do chefe de Estado russo, Vladimir Putin, de acabar com a guerra.

O Kremlin, por sua vez, reiterou que a guerra continuará até que os objetivos de Putin sejam alcançados, seja através de meios militares ou através de negociação.