Premiê da Dinamarca faz discurso escrito em parte pelo ChatGPT

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, fez nesta quarta-feira, 31, um discurso escrito, em parte, pelo software de Inteligência Artificial ChatGPT para ressaltar o aspecto revolucionário, mas também perigoso, da tecnologia.

O que disse a premiê?

“O que acabo de ler não foi escrito por mim, ou por nenhum ser humano”, disse Frederiksen ao Parlamento, depois de ler a primeira parte de um discurso escrito pelo chatbot desenvolvido pela OpenAI.

"Embora nem sempre tenha acertado em cheio nos detalhes do programa de trabalho do governo, ou na pontuação (...) as capacidades (do ChatGPT) são ao mesmo tempo fascinantes e assustadoras", afirmou a primeira-ministra.

O ChatGPT é um dos exemplos mais recentes das impressionantes capacidades da Inteligência Artificial, que também está levantando sérias preocupações quanto ao seu potencial abuso, especialmente em termos de desinformação, ou de substituição em massa de funcionários humanos.

O assunto está na ordem do dia de uma reunião de alto nível sobre comércio entre Estados Unidos e União Europeia na quarta-feira, na Suécia.

Um grupo de empresários e especialistas, entre eles Sam Altman, criador do ChatGPT, advertiu na terça-feira sobre a ameaça de "extinção" da humanidade representada pelo surgimento dessa tecnologia.