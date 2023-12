Premiê chinês defende mudanças radicais para potencializar ambiente de negócios e estimular inovação

O premiê chinês, Li Qiang, sublinhou, em uma sessão de estudo do Conselho de Estado nesta quarta-feira, a necessidade de otimizar o cenário de negócios na China, com o intuito de manter uma vitalidade de mercado constante. Li ressaltou que a melhoria do ambiente de negócios é uma peça-chave para fortalecer a vitalidade do mercado e impulsionar dinâmicas internas para o desenvolvimento.

Enquanto o país avança nas reformas em setores cruciais, Li enfatizou a importância de criar e manter um ambiente de negócios de alta qualidade, voltado para o mercado, fundamentado na legalidade e internacionalizado, alimentando assim um desenvolvimento de alta qualidade. Nos próximos passos, o premiê destacou a necessidade de redobrar os esforços para garantir uma competição justa no mercado, eliminando regulamentações e práticas que prejudiquem a unificação do mercado e a equidade na competição. Ele também sublinhou a importância de assegurar a participação de empresas de todos os tipos de propriedade na competição justa, além de melhor proteger os direitos e interesses legítimos das diversas entidades empresariais. Li exigiu a padronização do julgamento de penalidades administrativas, a inovação nos métodos regulatórios, a melhoria na eficácia da regulação e a criação de um ambiente jurídico estável, transparente, padronizado e previsível. Além disso, ele destacou a necessidade de fortalecer a conformidade com as regras econômicas e comerciais internacionais de alto padrão, explorando o potencial dos testes de estresse em plataformas como as zonas piloto de livre comércio para gerar inovações institucionais líderes e marcantes. O primeiro-ministro ressaltou a importância crucial de aprimorar os serviços governamentais, assegurando que cidadãos e empresas percebam mudanças tangíveis ano após ano. Ele argumentou que os serviços governamentais devem incorporar de maneira abrangente novas tecnologias, como big data e inteligência artificial, para consistentemente aprimorar a padronização e facilitação dos serviços governamentais.