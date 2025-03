Premiê britânico se reúne com criadores da série 'Adolescência': ‘Não foi fácil assistir’

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, reuniu-se com um dos criadores e com o produtor da popular série britânica Adolescência nesta segunda-feira, 31, e disse a eles que, como pai de dois filhos, não achou "fácil" assisti-la.

De acordo com a emissora BBC, o líder trabalhista recebeu o roteirista Jack Thorne e o produtor Jo Johnson em sua residência oficial em Downing Street nesta manhã e participou, juntamente com instituições de caridade e representantes de jovens, de uma mesa-redonda sobre como evitar que os adolescentes sejam influenciados por conteúdos tóxicos na internet.

Starmer classificou a série como "uma tocha que brilha intensamente em uma combinação de questões com as quais muitas pessoas não sabem como lidar" e acrescentou: "Para ser sincero, como pai, não achei fácil assistir", informou a emissora pública.

O premiê comentou que o drama da Netflix "se conecta instantaneamente com os medos e preocupações, não apenas dos jovens, mas também, francamente, dos pais e adultos de todo o país".

Sobre Adolescência, Starmer também elogiou a forma como a série retrata "o efeito devastador da misoginia" na sociedade britânica; os perigos da radicalização na internet e "a sensação dos jovens de estarem sozinhos, muitas vezes em seus quartos ou em qualquer outro lugar, isolados com essa radicalização online" e os desafios diários enfrentados por crianças, escolas e famílias.

De acordo com a emissora britânica, os trabalhistas admitiram que não existe uma política única que possa oferecer uma solução simples para esse problema social.

"Na verdade, é muito maior do que isso, quase uma questão cultural", acrescentou.

Thorne, que escreveu Adolescência com o também ator Stephen Graham, recentemente pediu a Starmer no programa Newsnight, da BBC, que considere "com urgência" a proibição de smartphones nas escolas e uma idade de consentimento digital semelhante à da Austrália, que proibiu o uso de redes sociais por menores de 16 anos.

A série se tornou um fenômeno global e o título mais assistido do catálogo da Netflix, com mais de 66 milhões de espectadores nas duas primeiras semanas desde o lançamento. Na esteira disso, a plataforma anunciou que disponibilizará Adolescência em todas as escolas secundárias do Reino Unido por meio do serviço educacional "Into Film+".

Adolescência conta a história de um garoto de 13 anos acusado de esfaquear até a morte um colega de classe na escola e, ao longo de seus quatro episódios, explora como a internet impulsiona a violência, o bullying e a misoginia entre adolescentes.