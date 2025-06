Prejuízo causado por derretimento de geleira na Suíça ultrapassa os R$ 2 bilhões

As seguradoras da Suíça estimaram nesta terça-feira, 17, os danos causados ​​pelo colapso de uma geleira no mês passado, que destruiu em grande parte a vila alpina de Blatten, em 320 milhões de francos suíços (cerca de R$ 2,15 milhões).

A Associação Suíça de Seguros (SIA) disse que "já está certo que 2025 entrará para a história" da região, com o ano até agora marcado por "sinistros acima da média" relacionados a danos naturais.

A SIA havia dito há duas semanas que o colapso, um "grande desastre praticamente sem precedentes em sua escala e impacto na população afetada", custaria centenas de milhões em indenizações. O colapso, há três semanas, da geleira Birch, localizada no Vale Loetschental, famosa por suas paisagens selvagens e únicas, foi manchete no mundo todo.

Cerca de nove milhões de metros cúbicos de rocha e gelo que caíram em Blatten soterraram a maioria de suas casas. Seus 300 moradores foram evacuados por precaução, embora o desastre tenha deixado uma pessoa desaparecida.

A enorme massa de escombros formou uma enorme barragem natural no Rio Lonza, um rio que corre ao longo do vale, e a água rapidamente formou um lago artificial que submergiu grande parte da vila. A população local "sofreu danos totais causados ​​diretamente pelo deslizamento de terra ou pelas enchentes subsequentes", disse a SIA em um relatório.

Para "reparar os danos causados ​​a edifícios e propriedades pessoais", quase 260 milhões de francos suíços serão pagos à população local, de acordo com a associação. Os 60 milhões de francos restantes "compensarão negócios interrompidos e reembolsarão despesas com veículos automotores".

A SIA acrescentou que "a Suíça está entre os países mais bem segurados do mundo", com mais de 90% do país desfrutando de cobertura de seguro relacionada a desastres naturais.