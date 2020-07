Prefeito de Seul que estava desaparecido é encontrado morto, diz agência

O prefeito de Seul, Park Won-soon, foi encontrado morto na sexta-feira (horário local), informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, depois que sua filha informou que ele estava desaparecido um dia antes.

A Agência da Polícia Metropolitana de Seul encontrou o corpo do prefeito em Mt Bugak, no norte de Seul, perto de onde o sinal de seu telefone fora detectado pela última vez durante uma busca noturna, de acordo com a agência.

A filha do prefeito disse que ele desapareceu às 17h17 de quinta-feira (horário local) e que seu telefone estava desligado, informou a polícia.

Park, que era prefeito de Seul desde 2011, era considerado uma potencial esperança presidencial para os liberais nas eleições presidenciais de 2022.