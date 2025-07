Pré-candidato baleado na Colômbia mostra resposta 'favorável' a tratamentos

O senador e pré-candidato à Presidência da Colômbia Miguel Uribe permanece em cuidados intensivos cinco semanas depois de sofrer um atentado brutal, mas demonstra uma "reposta clínica favorável e estável", anunciou a clínica onde está internado nesta segunda-feira, 14.

O senador opositor, de 39 anos, está hospitalizado em um centro médico desde 7 de junho, quando um atirador menor de idade disparou contra sua cabeça durante um comício em Bogotá. As autoridades prenderam cinco pessoas supostamente envolvidas no ataque contra o político do partido de direita Centro Democrático.

Embora continue em cuidados intensivos, sedado e com ventilação mecânica, recentemente Uribe "mostrou uma resposta clínica favorável e estável, evidenciada tanto em recentes imagens de diagnóstico (...) como em sua resposta às intervenções cirúrgicas e médicas", de acordo com um comunicado da unidade hospitalar.

Com dois ferimentos de bala na cabeça e um na perna, o senador fez várias cirurgias.

Segundo a clínica, ele será submetido a um processo de "neurorreabilitação" e permanece sob constante "monitoramento hemodinâmico e neurológico". Seu prognóstico permanece reservado.

— Isto muda tão rápido e é tão difícil que eu nem pergunto o que vai acontecer amanhã — disse sua esposa, María Claudia Tarazona, em uma entrevista transmitida no domingo pelo canal Caracol, a primeira concedida desde o incidente. — Vejo Miguel com vida, seu corpo quente, seu coração batendo, sua respiração (...) e é isso que me mantém todos os dias.

No início de julho, a polícia capturou Elder José Arteaga Hernández, conhecido pelo codinome "El Costeño", considerado pelas autoridades como um dos cérebros logísticos e uma peça-chave para chegar aos mentores do ataque.

Outras quatro pessoas, incluindo o agressor, um adolescente de 15 anos, foram presas e enfrentam acusações de tentativa de homicídio e posse ilegal de armas.