Posse de Trump: presidente assume cargo hoje com suspense sobre medidas e frio intenso

Washington - Donald Trump sempre gostou de criar suspense e expectativa antes de iniciar seus projetos. Nesta segunda-feira, 20, ele dará um dos passos mais marcantes de sua vida, ao retornar à Casa Branca. Ele promete tomar uma série de medidas logo após tomar posse.

A cerimônia será realizada às 12h (14h em Brasília) desta segunda-feira, 20, em Washington. A cidade enfrenta uma forte onda de frio, e a temperatura poderá chegar a -11ºC, segundo a previsão do tempo.

"Vocês vão ter muita diversão assistindo a TV", disse Trump, em seu último comício antes da posse, no fim da tarde de domingo, 19, em uma arena de Washington, ao falar sobre suas expectativas para o primeiro dia.

Embora ele tenha repetido as promessas ao longo da campanha, a grande questão é qual será o tamanho e a velocidade de implantação de mudanças em cada uma das áreas.

A lista de promessas de Trump para o primeiro dia é ampla. As ações incluem aumento de tarifas comerciais a outros países, endurecimento das regras de imigração e medidas para expulsar estrangeiros com documentação irregular, além de mudanças de regras para faciltar a exploração de petróleo e para encerrar medidas de inclusão por raça e gênero.

Trump promete ainda cortar impostos, regulações para empresas e o tamanho do governo federal, com a possível eliminação de agências federais.

Sobre imigração, ele prometeu "o esforço mais agressivo e vasto para restaurar nossas fronteiras que o mundo já viu.

"Todas as ordens executivas radicais e idiotas do governo Biden serão repelidas horas depois que eu prestar juramento", prometeu. "Você conhece aquela velha historia. 'Vamos fazer depois' e nunca fazemos. Não, vamos fazer amanhã."

"Vamos parar com a destrutiva e divisiva ordem para Diversidade, Equidade e Inclusão para todo o governo e o setor privado, e voltar nosso país para o sistema de mérito", disse.

Trump também prometeu "acabar com a guerra de Biden à energia americana e liberar nossos recursos energéticos para vencer a inflação", em referência a ampliar a exploração de petróleo no país. "Vamos acabar com as regulações, as regulações ambientais, que na verdade foram colocadas para parar o progresso neste país", prosseguiu.

Trump poderá já assinar algumas das ordens executivas pouco depois de prestar seu juramento.

O que são ordens executivas?

As ordens executivas são assinadas pelo presidente dos EUA e entram em vigor sem depender de aval do Congresso. Elas, no entanto, só podem tratar de temas em que o governo federal tem poder para agir, como o controle de fronteiras ou imposição de tarifas. Elas não podem ser usadas para criar leis para toda a sociedade, por exemplo.

Embora as ordens executivas não possam ser derrubadas diretamente pelo Congresso, o Legislativo pode aprovar leis para barrar uma ação do governo que foi determinada por ordem executiva, ou rejeitar a liberação de verbas no Orçamento para que aquela ação seja executada.

1 /6 Congresso dos EUA, decorado para a cerimônia de posse (Congresso dos EUA, decorado para a cerimônia de posse)

2 /6 Congresso dos EUA, decorado para a cerimônia de posse (Congresso dos EUA, decorado para a cerimônia de posse)

3 /6 Preparativos na Rotunda, área interna do Congresso que receberá a posse, em Washington (Preparativos na Rotunda, área interna do Congresso que receberá a posse, em Washington)

4 /6 Preparativos na Rotunda, área interna do Congresso que receberá a posse, em Washington (Preparativos na Rotunda, área interna do Congresso que receberá a posse, em Washington)

5 /6 Congresso dos EUA, decorado para a cerimônia de posse (Congresso dos EUA, decorado para a cerimônia de posse)

6/6 Congresso dos EUA, em Washington, que terá frio severo no dia da posse (Congresso dos EUA, em Washington, que terá frio severo no dia da posse)

Como será a posse de Donald Trump

Trump tomará posse do cargo em meio a uma tempestade de frio intenso em Washington, que deve baixar as temperaturas para -11ºC. Por causa disso, a cerimônia de juramento foi transferida do lado externo do Congresso para a Rotunda, dentro do prédio, para evitar que uma multidão ficasse horas ao ar livre em meio ao frio.

Com isso, Trump fará um discurso na Capitol One Arena após tomar posse. Veja abaixo a programação prevista. Os horarios de cada etapa, com exceção da cerimônia de posse, não haviam sido divulgados até a publicação deste texto.