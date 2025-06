Portugal vai notificar mais de 5 mil brasileiros para que deixem o país

O governo de Portugal anunciou que vai notificar 5.386 brasileiros para que deixem o país, segundo informações divulgadas pela imprensa local nesta segunda-feira, 2. Esses brasileiros fazem parte de um grupo de 34 mil imigrantes que tiveram seus pedidos de residência negados pelas autoridades portuguesas.

De acordo com o jornal "Público", o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, afirmou que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) está notificando cerca de 2 mil imigrantes por dia.

António Leitão Amaro explicou que, no total, 33.983 pessoas vão receber notificações. Após receber o aviso, os estrangeiros têm até 20 dias para deixar Portugal. Os avisos começaram a ser enviados nas últimas semanas e ganharam ritmo acelerado no fim de maio. Caso não deixem o país voluntariamente, poderão ser expulsos à força.

“Essa notificação, no regime português, permite o abandono voluntário e só leva ao abandono coercivo depois de um novo procedimento”, explicou Amaro em entrevista ao jornal Público. O processo conta com o acompanhamento das forças de segurança do país europeu.

O governo espera que o número de notificações aumente nas próximas semanas, já que ainda há milhares de pedidos de residência aguardando análise. Segundo a imprensa portuguesa, a taxa de rejeição dos pedidos está em 18,5%.

Quais imigrantes serão forçados a deixar Portugal?

Entre os grupos notificados, os brasileiros são o segundo maior, atrás apenas dos indianos. A lista completa é a seguinte: